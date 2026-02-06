ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਲਾਇੰਡ ਮਰਡਰ’ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Amritsar murder case: ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (CDR) ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Amritsar murder case(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਬਲਾਇੰਡ ਮਰਡਰ” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ਰਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਮਹਿਜ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ।
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਇੰਡ ਕੇਸ ਸੀ।
ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਧੁੰਦਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਨੂ ਵਰਮਾ, ਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਨੂ ਵਰਮਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (CDR) ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਕਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਨੂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਰਚ (ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ) ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰ ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।