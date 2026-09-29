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ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 29, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:59 AM IST
ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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