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ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ

Amritsar News: ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁੰਮ ਬੈਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 04, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:03 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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