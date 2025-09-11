 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਿਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2918338
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਿਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

Amritsar Temple Grenade Attack News​: ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਿਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

Amritsar Temple Grenade Attack News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਠਾਕੁਰਦੁਆਰਾ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬੰਮਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਫਲਤਾ NIA ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨਡਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਟਾਰਗਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGS

amritsar newsBatalaAmritsar temple grenade attack

Trending news

Gurdaspur News
ਕਲਾਨੌਰ ਕਿਰਨ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ
Gurpreet Ghuggi
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਦੋ ਟਰੱਕ
CM Bhagwant Mann
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ CM ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ
Shah Rukh Khan
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, 500 ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਣਗੇ ਗੋਦ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 5 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
CM Bhagwant Mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚੇ
amritsar news
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 6 ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਰਾਮਦ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 27 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ; ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
;