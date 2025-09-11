ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਿਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

Amritsar Temple Grenade Attack News: ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।
Amritsar Temple Grenade Attack News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਠਾਕੁਰਦੁਆਰਾ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬੰਮਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਫਲਤਾ NIA ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਸਿਦਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ ਸਨ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨਡਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਟਾਰਗਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।