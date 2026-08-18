Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /DC Office ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

DC Office ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

Amritsar Protest News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ DC Office Employees Union ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਤਨਖਾਹ, DA ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:03 PM IST
DC Office ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ₹3000 ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
2
3
4
5