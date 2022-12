ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ

Most vehicle State in India: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ (Anand Mahindra) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22.1 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 2019-21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ (Anand Mahindra) ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਗੋਆ 'ਚ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਕੜਾ ਹੈ 22.1 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 15.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 12.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ।

