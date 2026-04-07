ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ₹18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਨ

Trending Photos
Anant Ambani Donation Kerala Temples: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ: ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼ਵਰਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹6 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼ਵਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹12 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੰਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਲੀਪਰੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼ਵਰਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹12 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਰਬੀ ਗੋਪੁਰਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੱਧ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਨ-ਮੁਕਤ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਨ-ਮੁਕਤ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਵੰਤਰਾ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।