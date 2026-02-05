Advertisement
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; ਦੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰੱਥ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਗਈ ਪਿੱਛੇ

Anganwadi Helper Suicide News: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ 49 ਸਾਲਾ ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:14 PM IST

ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਦਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੰਦਨਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੰਦਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰਾਂਤ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਵੰਦਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦਨਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ।

