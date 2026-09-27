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ਮਾਨਸਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

Mansa BJP Leader Death News: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 27, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 06:09 PM IST
ਮਾਨਸਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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