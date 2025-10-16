Ludhiana News: ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਰੱਖੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ; ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਲੇ ਪਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ" ਰੱਖੇ ਹਨ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਲੇ ਪਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ" ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਾਰਡ ਛੁਪਵਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਤਿਹਜੰਗ ਘੋੜਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਧੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।