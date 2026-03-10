ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 251ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

Advertisement
Anusha Jain Sangrur UPSC: ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਨੂਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 251ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:27 AM IST

Anusha Jain Sangrur UPSC: ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਨੂਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 251ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਨੂਸ਼ਾ ਜੈਨ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੈਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੈਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੂਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 251ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੂਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੈਨ ਦੇ ਪਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

