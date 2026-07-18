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ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

Dharamkot Digitization News: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR-2026 ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 100% ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:37 PM IST
ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ
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