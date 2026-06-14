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ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Ludhiana Accident: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 14, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:57 PM IST
ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
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