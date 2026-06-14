/ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

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Ludhiana Accident: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਸਤ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਸੀਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਸਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ (ਕਾਰ)ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ) ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ।