Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:10 PM IST

ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 'ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਆ ਸਮਾਗਮ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

Khan Saab Father Last Dua Ceremony: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ, ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਮਲ ਖਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਜੀ ਖਾਨ, ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ, ਸਚਿਨ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗੁਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ

ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ

ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।

ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

