Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3110611
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Arvind Khanna Join BJP: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:19 PM IST

Trending Photos

ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Arvind Khanna Join BJP:  ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰਿਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਫੜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Arvind Khanna News

Trending news

Bhagwant Mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ
Lok Jan Shakti party
2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ
Arvind Khanna News
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
Himachal Pradesh Assembly
हिमाचल प्रदेश में कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र
Bank Holiday 2026
Bank Holiday 2026: ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੂਰਾ
Punjab Influencer Case Register
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Himanshi Khurana
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ Gangster ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ Audio ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
branded AC
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AC ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ!
amritsar news
ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
IND vs Pak
IND vs PAK Match: ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ ਹੱਥ? ਜਾਣੋ ICC ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ...