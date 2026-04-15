Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3179485
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Ashok Mittal ED Raid: ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:19 PM IST

Trending Photos

Ashok Mittal ED Raid: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ-"ਟਿਪੀਕਲ ਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: "ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ... ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ... ਟਿਪੀਕਲਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ... ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਆਪ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ- ਬਿੱਟੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' (ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ) ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਫੌਜ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ

 

ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ 'ਚੋਣ ਫੌਜ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ - ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ - ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੁਕੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ - ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ - ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਟਬੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ 'ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਟਬੁਲ' - ਈਡੀ - ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਈਡੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।"

TAGS

Ashok Mittal ED RaidAAP vs BJP Punjabpunjabi news

