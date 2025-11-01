Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2983992
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Ashwini Sharma : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 03:32 PM IST

Trending Photos

ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Ashwini Sharma (ਪਰਮਬੀਰ ਔਲਖ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

TAGS

Jagraon Newskabaddi player tejpal singhAshwani Sharma

Trending news

hamirpur news
हिमाचल प्रदेश में पहली बार जख्मी किंग कोबरा का उपचार, वन विभाग और पशुपालन विभाग ने ब
Mohali crime news
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ
Talwandi Sabo:
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
Anurag Thakur
अनुराग ठाकुर ने स्वाहन में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया कांग्रेस सरकार पर बोला हमला
November 2025 holidays
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
abohar news
ਅਬੋਹਰ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੂਜਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Baba Balak Nath Mandir
बाबा बालक नाथ मंदिर विकास परियोजना को 2.70 करोड़ की स्वीकृति मार्च 2026 तक होगा पूरा
Gold price today
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ; ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
rajesh dharmani
घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक; मंत्री राजेश धर्माणी के सख्त निर्देश
1 November New Rules
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ!