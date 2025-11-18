Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3008278
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ferozepur News: ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ; ਪਤਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

Ferozepur News: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਐਸਐਸ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:16 AM IST

Trending Photos

Ferozepur News: ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ; ਪਤਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

Ferozepur News: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਐਸਐਸ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pan Card IT Rule: ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ; ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੱਤਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

TAGS

Ferozepur newsNaveen Arora MurderBJP Ashwani Sharmapunjabi news

Trending news

Himachal news
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत हिस्सा के अधिकार की वकालत की
Ferozepur news
ਕਤਲ ਹੋਏ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ; ਪਤਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
Chandigarh News
ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ; ਟੀਮ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਚਲਾਨ
Pan Card IT Rule
ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ; ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ?
Punjab Cold weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਧੁੰਦ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆਸਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 18 ਨਵੰਬਰ 2025
Delhi blast
ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਚ NIA ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Punjab Roadways strike postponed
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਨੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PU ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦਾ ਹੱਕ
Himachal Pradesh
ਹਿਮਚਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ