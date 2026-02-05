ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

Ashwani Sharma on Rahul Gandhi: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ-ਫੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Ashwani Sharma on Rahul Gandhi: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ 1984 ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ-ਫੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।