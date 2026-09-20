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ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ

ASI Harjeet Singh Murder Case: ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 20, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:18 AM IST
ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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