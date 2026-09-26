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ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨਬੀਰ ਕਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ, ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫ਼ਰਾਰ

Amritsar Encounter: ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨਬੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 26, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 01:08 PM IST
ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨਬੀਰ ਕਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ, ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫ਼ਰਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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