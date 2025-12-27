Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3055520
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Fatehgarh Sahib News: ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼

Fatehgarh Sahib News: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:16 PM IST

Trending Photos

Fatehgarh Sahib News: ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼

Fatehgarh Sahib News: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ: "ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।" ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਫੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦਿਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

TAGS

Fatehgarh Sahib NewsJathedar Kuldeep Singh GargajjShaheedi Sabha

Trending news

Fatehgarh Sahib News
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼
Nahan news
102 और 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी
ropar news
ਚੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ; ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਗਾਇਬ
Mansa news
ਯੂਪੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਨਿਕਲਿਆ
bathinda news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਸ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
Ludhiana ATM Loot
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਿਆ; ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਅ ਲੈ ਉੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
SBI
SBI ਜਾਂ PNB ਨਹੀਂ...ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
Bibi Daler kaur Controversy
ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ; ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
Barnala MP Meet Hayer
ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਧਰਮਪਤਨੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
Parno Mittra TMC
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪੱਲਾ