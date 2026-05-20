ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜੇ; ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ATM Robbers in Ludhiana: ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸਰਤਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਚਲਾਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 20, 2026, 03:04 PM IST

ATM Robbers in Ludhiana: ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸਰਤਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਚਲਾਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।

3 ਤੋਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਕਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਤਾਜ ਨਗਰ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਕਸ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

