ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ; ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

New Year 2026 Celebration: ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 240-ਮੀਟਰ (787-ਫੁੱਟ) ਉੱਚੇ ਸਕਾਈ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3,500 ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:14 PM IST

New Year 2026 Celebration: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਕਾਈ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਸਕਾਈ ਟਾਵਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ

ਮੌਸਮ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ।

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।

