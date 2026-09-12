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ਖੰਨਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਣ ’ਚ ਔਜਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ; ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

Khanna Bar Association Elections News: ਖੰਨਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 12, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:57 AM IST
ਖੰਨਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਣ ’ਚ ਔਜਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ; ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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