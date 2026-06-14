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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼

Australia vs Turkey News: ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 14, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:58 PM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼
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