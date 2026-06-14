ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼

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Australia vs Turkey News: ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਨੇਸਟੋਰੀ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਕੋਨਰ ਮੈਟਕਾਫ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕੋਨਰ ਮੈਟਕਾਫ ਨੇ 75ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨੇਸਟੋਰੀ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਨੇਸਟੋਰੀ ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। 20 ਸਾਲ ਅਤੇ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਨਕੁੰਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰੇਟ ਹੋਲਮੈਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਸਾਲ ਅਤੇ 84 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਫਰਾਂਸ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਸੀ।
ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਹੈਤੀ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।