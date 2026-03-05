ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੁਕ, ਕਿਹਾ – ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ

Advertisement
ਨਿਕੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਰਸ ਨਿਕੋਲੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਕੋਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਨਿਕੋਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਣੂੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ।

ਨਿਕੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਕੂਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ।

ਨਿਕੋਲੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਰਸ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ‘ਤੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 

ਨਿਕੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ।

ਉਸ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਨਿਕੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

 

 

