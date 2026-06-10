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FIFA World Cup 2026: ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ

FIFA World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਫਲੋਰੀਅਨ ਵਿਜੇਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 10, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:44 AM IST
FIFA World Cup 2026: ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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