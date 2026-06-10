/FIFA World Cup 2026: ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ

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FIFA World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਫਲੋਰੀਅਨ ਵਿਜੇਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਫਲੋਰੀਅਨ ਵੀਗੇਲ 6 ਫੁੱਟ 9.5 ਇੰਚ (2.05 ਮੀਟਰ) ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵੀਗੇਲ ਚੈੱਕ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਲਜ਼ੇਨ ਲਈ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡੱਚ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਂਡਰੀਅਸ ਨੋਪਰਟ (2.03 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਟਰ ਕਰੌਚ (2.01 ਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜ਼ਲਾਟਨ ਇਬਰਾਹਿਮੋਵਿਚ (1.95 ਮੀਟਰ) ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਲੋਰੀਅਨ ਵਿਜੇਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸ਼ਲੇਗਰ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਂਟਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈ। ਇਸ 48-ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026, ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ 23ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 11 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਨਵੇਂ 48-ਟੀਮ ਫਾਰਮੈਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
48-ਟੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ। 12 ਸਮੂਹ, 72 ਸਮੂਹ-ਪੜਾਅ ਮੈਚ, ਅਤੇ ਅੱਠ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੂਹ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲਟਫੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, 48 ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।