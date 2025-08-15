ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਆਟੋ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:32 PM IST

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ‘ਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਟੋ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮਹਿਫੂਜ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਫੂਜ ਅਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਡਮਾਜਰਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਜਨ ਅਲੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ। ਮਹਿਫੂਜ ਅਲੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਟੋ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

Mohali NewsAccident Newspunjabi news

Mohali News
jalandhar news
Hardeep Singh Mundian
Cabinet Minister Laljit Bhullar
Ludhiana News
independence day 2025
Punjab weather today
independence day 2025
ajj da hukamnama
sri keshgarh sahib
