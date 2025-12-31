ਔਰਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨੈਚਰ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Jalandhar News: ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਝਪਟਮਾਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
Trending Photos
Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਨਾਹਰ ਦੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟਿਵਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਝਪਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਝਪਟਮਾਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ Basti Bawa Khel Police Station ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ Jai Inder Singh ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਝਪਟ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।