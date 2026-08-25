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ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Baba Beli and Gurdeep Batth join Akali Dal Waris: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:42 PM IST
ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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