ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: 2026 ਬਣੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਭਰਿਆ ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਚੇਗਾ ਹੰਗਾਮਾ!

ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ 2026 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Baba Vanga Prediction 2026: ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ (Baba Vanga) ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ (Princess Diana) ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 9/11 ਹਮਲਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ 2026 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ “ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਇੱਕ “ਬਰਬਾਦੀ” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2026 ਉਹ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਏਲੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਧੂਮਕੇਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਵੀ ਲੋਏਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਏਲੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(Discliamer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)