Babbu Maan News: ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ; ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

Babbu Maan News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:52 AM IST

Babbu Maan News (ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ''ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ''ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਵਾਮੀ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਗਰਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਗਾਏ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ''ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ।

ਸਵਾਮੀ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ, ਮਨਦੀਪ ਮੱਲਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਹਿਫਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਦੀ ਰੋਜ਼ ਚੁਆਰੇ" ਅਤੇ "ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ", ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਬਾਦਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲਾਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ।

Babbu Maan newsBabbu Maan Una ShowLudhiana Newspunjabi news

