'ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ', ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ

Badshah apologizes for new song tateeree: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੀਤ "ਟਟੀਰੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:05 AM IST

Trending Photos

'ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ', ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ

Badshah apologizes for new song tateeree: ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਟਰੈਕ "ਟਟੀਰੀ" ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਟਟੀਰੀ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਾਂ।"

ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹਿਪ-ਹੌਪ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ।"

A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 'ਟਟੀਰੀ' ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਗੀਤ 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਜਗਲਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

