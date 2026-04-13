Baisakhi 2026: ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ – ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

Baisakhi 2026 History: ਵਿਸਾਖੀ 2026 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣੋ—ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Trending Photos
Baisakhi 2026: ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ 2026 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਵਿਸਾਖੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
1699 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
-ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 (ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
-ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
-ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
-ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ?
ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
-ਖੁਸ਼ੀ (ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ)
-ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ)
-ਬਲੀਦਾਨ (ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ)
— ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।