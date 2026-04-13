Baisakhi 2026: ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ – ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

Baisakhi 2026 History: ਵਿਸਾਖੀ 2026 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣੋ—ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:06 AM IST

Baisakhi 2026: ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ 2026 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਵਿਸਾਖੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
1699 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
-ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 (ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
-ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
-ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
-ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ?
ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
-ਖੁਸ਼ੀ (ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ)
-ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ)
-ਬਲੀਦਾਨ (ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ)
— ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Trending news

Baisakhi 2026
ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ– ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ
Himachal Weather
हिमाचल में 3 दिन राहत: 15 अप्रैल तक खिलेगी धूप, 16 से फिर बारिश का अलर्ट
Shahi Imam
ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂ
Kultar Singh Sandhwan
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Cabinet Minister Sanjeev Arora
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਏ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Sri Anandpur Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਈ ਪੂਰੀ; ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Khushbaz Jatana News
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Shiromani Akali Dal
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ