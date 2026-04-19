Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3184349
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ, ਜੇਤੂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ

Lottery News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:18 AM IST

Trending Photos

Ludhiana Lottery: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ₹6 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $60 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲਾਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 55 ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਬੀ-ਸੀਰੀਜ਼ 520720 ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ।

ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ
6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

TAGS

Ludhiana Newslottery newsPunjab news

