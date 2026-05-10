ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

Mohali News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ।
Mohali News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 678 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 921 ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 45 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਧਰ ਵੀ 300 ਤੋਂ 400 ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
