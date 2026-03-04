ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ

Ludhiana News: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Ludhiana News: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੁਖਹਲਾਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸਾਲਾ ਰੰਗ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੂੜਕਾ ਪਾਇਆ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਆਵੇ।