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‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ BJP ਨੂੰ ਸਵਾਲ, 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ

AAP on BJP Nahsa Mukt Yatra News: ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ BJP ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ BJP ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 17, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:50 PM IST
‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ BJP ਨੂੰ ਸਵਾਲ, 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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