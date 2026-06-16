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CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

Akali Dal News: 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 16, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:15 AM IST
CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ....
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