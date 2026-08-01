/ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

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Ropar News(ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਵਾਸੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਮਐੱਸ ਸੀਕਰੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਅ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ।
ਜਦਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਟਾਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਭਰਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਣਜੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਟਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਨਾਂਨ੍ਵੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।