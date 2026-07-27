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ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

Kapurthala Bandh News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 27, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:44 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
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