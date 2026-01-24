Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3084894
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ; ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ

Bangladesh T20 World Cup exit: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:22 PM IST

Trending Photos

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ; ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ

Bangladesh T20 World Cup exit: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ (14ਵੇਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਰ.) ਕਾਰਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 12 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁਪਰ 12 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (7 ਫਰਵਰੀ), ਇਟਲੀ (9 ਫਰਵਰੀ) ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (14 ਫਰਵਰੀ) ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।

TAGS

Bangladesh out of T20 World CupScotland includedpunjabi news

Trending news

Bangladesh out of T20 World Cup
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ; ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
Holy Sarovar Sacrilege Case
ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Budhlada Protest
ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
Singer Singga controversy
ਨਵੇਂ ਗੀਤ “ਅਸਲਾ 2.0” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਗਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ
Chandigarh News
1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Golden Temple Controversy
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ‘ਵਜ਼ੂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰ
Martyr Jobanjit Singh
ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਪੜ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ
FIR On Gurpatwant Pannun
26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਧਮਕੀ! PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ $111,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, FIR ਦਰਜ
Delhi Sikh Gurdwara Committee elections
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ