ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ; ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ

Bangladesh T20 World Cup exit: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ (14ਵੇਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਰ.) ਕਾਰਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 12 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁਪਰ 12 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (7 ਫਰਵਰੀ), ਇਟਲੀ (9 ਫਰਵਰੀ) ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (14 ਫਰਵਰੀ) ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।