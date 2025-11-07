Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ

Faridkot news: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:35 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ

Faridkot news:ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਐਸਐਚਓ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

faridkot newsvillage dodloan matterFarmer Union

