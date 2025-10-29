Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2980196
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

Bank Holidays November 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ RBI ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:27 PM IST

Trending Photos

ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

Bank Holidays November 2025: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Bank Holidays: ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ

  • 1 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਰਾਜਯੋਤਸਵ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇਗਾਸ-ਬਾਗਵਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 2 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 5 ਨਵੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਵਾਂਗਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਮੇਘਾਲਿਆ (ਸ਼ਿਲੋਂਗ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 8 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਨਕਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • 9 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 16 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 22 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 23 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 23 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 30 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

Bank Holidays: ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 24x7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (ਆਰਡੀ), ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਧੂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

TAGS

Bank Holidays November 2025India bank holidays listRBI bank holiday calendar

Trending news

Rohit Sharma ICC ODI ranking
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਬਣੇ 'ਕਿੰਗ', ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹਿਆ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
brain stroke
हिमाचल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा
Mansa news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਬੇਕਾਬੂ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
CM Sukhwinder Singh Sukhu
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू
Palampur News
धौलाधार की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाला रूसी पैराग्लाइडर 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू
AAP leader Nitin Nanda
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ
Shutrana news
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Bilaspur News
मां की डांट से नाराज 10 वर्षीय बच्ची ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की शिकायत
amritsar news
ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦ; ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने केंद्र से 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार लगाने की रखी मांग