ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

Bank Holidays November 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ RBI ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
Bank Holidays November 2025: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Bank Holidays: ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
Bank Holidays: ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 24x7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (ਆਰਡੀ), ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਧੂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।