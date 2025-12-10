ਜੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਿਆ ਬਾਰਹਸਿੰਘਾ! CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ...

Advertisement
ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਨੀ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼–2 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 4:30 ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਰਹਸਿੰਘਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:06 AM IST

ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਨੀ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼–2 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 4:30 ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਰਹਸਿੰਘਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਡਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਹਸਿੰਘਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ।

ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਹਸਿੰਘਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰ ਭਟਕ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

