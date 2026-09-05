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ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 600 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Barnala Fake Paneer News: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ 600 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 05, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:14 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 600 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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