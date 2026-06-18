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ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਈ ਜਾਨ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

Barnala Agniveer Jawan Death News: ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:52 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਈ ਜਾਨ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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