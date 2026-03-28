ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:52 PM IST

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਣਗੇ।

ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

