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ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ

Barnala Mayor News: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 11, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:06 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ
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